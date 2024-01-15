الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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يسرى عبدالله لـ"الشاهد": الجامعات تحولت لأماكن لبيع الكتب والحصول على الماجستير والدكتوراه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويسرى عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن الرافد المعرفي حال الجامعات المصرية فيوجد فيها توسع أفقي، مشيرًا إلى أنه تم التوسع في إنشاء جامعات أهلية وحكومية، وكذلك الجامعات الخاصة والدولية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي دور الدولة ويجب أن يصاحبه توسع رأسي أي لابد أن تنهض هذه الجامعات بدورها ويجب أن تتعامل مع نفسها كمراكز بحثية وعلمية وليست أماكن لمناقشة الرسائل والماجيسيتر والدكتوراة فقط.

وعن سبب تراجع الجامعات المصرية، قال إن هذا الموقف استدعى واقعة من الأدبيات المستقرة وهي أن الجامعة في المقام الأول، مشيرًا إلى أن فرنسا عندما خرجت كسيرة من الحرب العالمية الثانية جمع شارل ديجول، رئيس فرنسا وقتها، المسئولين وسألهم كيف حال الجامعة؟ قالوا بخير قال "إذن فرنسا بخير"، وهذا يبين دور الجامعة الذي تلعبة في أي أمة من الأمم.

وأكد أن الجامعة المصرية عندما أنشأت كانت أهلية وتضم النخبة، وعندما تأكلت النخبة حدث تأكل لها، وهذا أحد أسباب تراجع فكرة الجامعة، ونرى ذلك أن الجامعة تحولت إلى أماكن لبيع الكتب وشرائها وللحصول على الماجيستير والدكتوراة دون تدقيق ودون استحقاق أحيانًا، موضحًا أن الجامعات هي مراكز أبحاث ومصباح حقيقي للنشر والمعرفة ومكان لإبراز الطاقات الإبدايعة لدى الشباب بالأنشطة الطلابية وهي مهمة جدًا في أبعادهم عن أفخاخ التطرف. 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

يسري عبدالله الجامعات المصرية الماجيستير والدكتوراة اماكن لبيع الكتب شرائها

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