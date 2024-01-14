سليمان جودة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مقاله "أحلام الرئيس" وأهم النقاط حوله

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه سبق وكتب مقالًا بعنوان "أحلام الرئيس"، مشيرًا إلى أنه كتب فيه أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم في 2014، كان لديه أحلامًا واسعة ويريد تحقيقها بسرعة.

وأضاف “جودة”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عمل على البنية الأساسية لأنه بدونها لا يستطيع التحرك لأنها بمثابة الأرضية الثابتة التي يقف عليها.

وتابع، أنه تطرق في مقاله إلى مسألة القروض وأنها تسبب قلقًا للمصريين، مؤكدًا أن ما يطمئن هو أن جزء كبير من هذه القروض دخل في البنية الأساسية والأصول القائمة فلن يستطيع أحد أخذها وهذه الأصول قادرة على أن نكمل على أساس وهذا المطمئن في الموضوع.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.