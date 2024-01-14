الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يسرى عبدالله لـ"الشاهد": العقول الأحادية تشيطن إيجابيات تحديثات الدولة وتثير حولها شائعات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويسري عبدالله

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنه من الصعب أن ننظر إلى العالم بشكل أحادي، وزوايا مثالية، لأن العقل الأحادي سيتحول بالضرورة إلى عقل مسطح لأنه ابن لفكرة ثابتة غير قابلة للتغير.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أصحاب العقول الأحادية يكرهون فكرة التغير، والتحديث، وله انعاكسات على الوقع الاجتماعي والسياسي.


وعن فكرة رفض التحديث وتجلياته على المستوى السياسي والاجتماعي، تابع: "رفض عمليات التحديث التي تنهض عليها الدولة المصرية، في خلال الـ10 سنوات الماضية، نجد حالة رفض مجاني، دون فتح نقاش حوله، وهو رفض مسبق، لأنه ينظر من زاوية واحدة إذ يرى أن التغيير في حد ذاته يمكنه كسر هذه الأيقونات والتصورات القديمة".


وواصل: "هناك هواجس للتغيير، والأمر مركب هنا، حيث تلعب الشائعات دورا مركزيا في ذلك المسار، لأنها تقود العقل العام وتخضع للخيال الشعبي، فنجد أسئلة استنكارية وهي في فحواها ساذج، من قبيل الكلام عن مشروعات التحديث والبناء والتطلعات للجمهورية الجديدة، فينظر إليها دائما بحالة من حالات الريبة والقلق".


واستطرد: "فينظر إلى مثل هذه التحديثات بشيء من الشيطنة، ويصبح أي شيء إيجابي شيطان، والنظر إليه من زورايا أخرى، وهذا لن يتشارك فيه فقط المعنى الكلاسيكي القديم، ولكنها شائعة ورائها دول وأجهزة استخبارات دولية، ومنصات ومراكز أبحاث، وانجرار ذلك الطوفان على منصات السوشيال ميديا والتي تصبح "رأس الحربة"، في هذا السياق.


برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد برنامج الشاهد الدولة تحديثات الدولة الشائعات

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