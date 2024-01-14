الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سليمان جودة لـ"الشاهد": حكومة كمال الجنزوري أقرب الحكومات إلى الشارع

الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن حكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة منها للشارع بينما كانت حكومة كمال الجنزوري أقرب الحكومات إلى الشارع.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بداية من حكومة فؤاد محي الدين وهي أول حكومة مع الرئيس الأسبق مبارك، كانت حكومة قوية، لكنها لم تعمر، وفؤاد محيي الدين كان شخصية سياسية من الطراز الأول وكان يمكن ان يقدم الكثير لفترة الرئيس الأسبق مبارك، ولكنه مات فجأة في مكتبه، ولم تحسب هذه الحكومة من تاريخ مصر، ولم تأخذ الفرصة لتقديم الجديد للدولة المصرية، وبعدها حكومة عي لطفي وكمال حسن علي، وعاطف صدقي".

 وتابع: "أظن أن حكومة كمال حسن علي وعلي لطفي كانت حكومتين عابرتين، ولاتستطيع أن تقول أنهم قدما شئ للدولة المصرية، ولم تكن هناك تجربة مكتملة، والحكومة حتي تقدم جديد للمجتمع تحتاج لوقت، وحكومة عاطف صدقي كانت الأطول وهي الحكومة التي أسست لموضوع الاصلاح الاقتصادي، وحكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة منها للشارع بينما كانت حكومة كمال الجنزوري أقرب الحكومات إلى الشارع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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