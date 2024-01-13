خبير: صندوق النقد الدولي "دكتور" يقدم روشتة العلاج ويجب احترامها

أكد علاء علي الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي، بمثابة دكتور يقدم روشته قد لا تتناسب معك ولكن يجب احترمها في ظل عجز الميزان التجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، أن الموازنة السابقة تضمنت 2.4 تريليون جنيه فوائد وأقساط ديون، وهو ما يمثل 55% من استخدامات الموازنة تذهب لأقساط الديون والفوائد وهذا يؤثر كثيرًا على الموازنة، فقد كان من الممكن استخدامه في استخدامات أخرى.

وتابع: "برنامج الطروحات هو روشتة العلاج للمرض الاقتصادي في مصر".

وعلى جانب آخر، أشاد بالتوجيهات الرئاسية، الأخيرة، والتي تضمنت الاهتمام بالطبقات التي بحاجة للدعم، ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة المنح للأفراد المستحقة، وأصحاب الدخول الضعيفة والعمالة غير المنظمة، وزيادة الدعم والاستثمار والتنمية والصناعة، وتنويع الإيرادات.