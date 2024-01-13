هبة جلال: "حروب السفن هتجيب أجل الاقتصاد العالمي"

علقت الإعلامية هبة جلال، على تصاعد وتوتر الأحداث العالمية وظهور بوادر حرب عالمية ثالثة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "الخلاصة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، إن العالم على وشك حرب عالمية ثالثة، في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المختلفة.

العالم وشك حرب عالمية ثالثة.. وفاضل "تكة على حرب السفن"

وأضافت أن هذا ليس ببعيد، في ظل الحرب الروسية الأكرانية وثم حرب السودان، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب حركة السفن في البحر الأحمر معلقة:""اللي متطمنش".

وأوضحت، أن الدولة المصرية في إقليم مضطرب في ظل الصراعات المختلفة من كل جانب، مشيرة إلى ان أمريكا وبريطانيا وجهوا ضربة للحوثيين، معقبة:"فاضل تكة على حرب إقليمية جديدة أسمها "حروب السفن"، ولو حصلت الحرب العالمية الثالثة، هتجيب أجل الاقتصاد العالمي".

وشددت على أن النظام الدولي بشكله الحالي بحاجة لتغيير، وتبديل الزعامات وتصرف بمسؤولية من قبل الدول الكبرى، حتى لا يدخل العالم في صراعات وحروب، ويحدث تداعيات كبيرة تطال الكل ويحدث ما لا يحمد عقباه، متابعة:"عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر كشفت المستور وكشفت المؤامرة الكبيرة والضخمة ضد القضية الفلسطينية ".