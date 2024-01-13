خبير يكشف الهدف الأساسى للقوات الأمريكية فى البحر الأحمر

قال الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، إن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أدت للكثير من التداعيات سواء في التأثير السلبي على الملاحة في البحر الأحمر أو لبنان أو العراق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في هذه البلدان من توجيه ضربات عسكرية إلى إسرائيل قد يمثل بنية تحتية لتغيير استراتيجية المواجهة في المستقبل.

وتابع "سمير"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن تأسيس أمريكا قوة بحرية جديدة في البحر الأحمر، هدفه في الأساس مواجهة النفوذ الصيني الروسي، وليس حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

وأضاف أن الحرب على قطاع غزة إذا انتهت اليوم، فستستمر القوة البحرية بقيادة أمريكا في البحر الأحمر وباب المندب، لأنها تهدف في المقام الأول إلى سد أي فراغ قد تملؤه الصين وروسيا.