مصطفى بكرى يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية

قال النائب مصطفى بكري إن الحرب على قطاع غزة، لم تؤثر سلبًا على فلسطين، أو على مصر أو على الإقليم فقط، ولكن على العالم أجمع، فبسبب ضربات الحوثيين على السفن الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة، قامت الكثير من السفن باللجوء إلى طريق رأس رجاء الصالح، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ويؤثر سلبًا على قناة السويس.

وتابع "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن 11% من التجارة العالمية تمر من قناة السويس، والتوقعات كانت تتمثل في زيادة إيرادات قناة السويس لأكثر من 10 مليارات دولار، كما أن هذه الأوضاع أثرت سلبًا على السياحة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%، خلاف انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك حديثا على تحسن الأوضاع في مصر قبل شهر إبريل المقبل، من خلال بعض الاجراءات ومخطط اقتصادي متكامل، ولكن حتى يحدث هذا فهناك ضرورة لتطبيق الاجراءات الاقتصادية للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى حكومة حرب، فهناك حزام نار حول مصر من كل الحدود، كما أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لم ينته، فمدينة رفح الفلسطينية يتواجد فيها الآن 800 ألف بدلًا من 300 ألف.