الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليمان جودة لـ"الشاهد": حكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة أكثر من الشارع

الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن حكومة عاطف صدقي كانت أقرب إلى السلطة منها للشارع بينما كانت حكومة كمال الجنزوري أقرب الحكومات إلى الشارع.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":" أداء الدكتور كمال الجنزوري مختلف في حكومته قبل يناير 2011 عنه بعدها. 

وتابع: "كان موقف مختلف جدًا لأنه كان في وضع استقرار في عهد مبارك، ولكن بعد الثورة كان هناك فوضي، حيث بعد يناير لم يظل فترة طويلة وفي ظروف فوضوية، وأنه كان يأتي لتسيير الأعمال وإطفاء حرائق مشتعله، ولم يكن لديه الوقت لإنجاز ما ينجزه رئيس حكومة، فكانت فترة، ومهمته بعد الثورة كان لإطفاء الحرائق وليس كرئيس للحكومة لديه رؤية ينفذها علي مدى زمني كافي، ولا يمكن المقارنة بين الفترتين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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