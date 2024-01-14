الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سليمان جودة لـ"الشاهد": شريف إسماعيل كان هادئًا وقادرًا على الإنصات والتقاط الأفكار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب الصحفي سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، كان هادئًا وقادرًا على الإنصات والتقاط الأفكار والاستفادة منها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن “إسماعيل” كان دائمًا يجتمع مع الصحفيين ويستمع إليهم وكان يحرص على تدوين كل ملاحظاته في مدونة خاصة له خلال الاجتماع حتى يستفيد منها فيما بعد.

وأكد أن شريف إسماعيل تولى رئاسة الوزراء في وقت كان تركيز الدولة فيه منصب على البينة الأساسية كالطرق والمحاور والمباني واستصلاح الأرض لتوظيف البنية في خلق عملية تنمية واسعة بدأها شريف إسماعيل وجاءت بعده حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتكمل الطريق.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

سليمان جودة شريف اسماعيل الانصات التقاط الأفكار الاستفادة منها البينة الأساسية

مواد متعلقة

سليمان جودة لـ"الشاهد": لم أتعرض لمضايقات بسبب كتاباتى.. والقارئ المصرى يمل بسرعة

سليمان جودة لـ"الشاهد": مادة الصحف الورقية يجب أن تتغير بعد ظهور المواقع الإلكترونية

سليمان جودة لـ"الشاهد": هذه التصورات لإصلاح وضع الصحافة الورقية

سليمان جودة لـ"الشاهد": الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال موجودة ومؤثرة فى صناعة القرار

سليمان جودة لـ"الشاهد": توزيع جريدة الوفد وصل إلى ما يقارب مليون نسخة فى حادث سليمان خاطر

سليمان جودة لـ"الشاهد": بعد 2011 تراجع توزيع الصحف الورقية لصالح المواقع الإلكترونية

سليمان جودة لـ"الشاهد": الشخصية المصرية عميقة وتمتد جيناتها للملك تحتمس الثالث

الأكثر قراءة

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب ولاية غليزان بالجزائر

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

عاجل.. قصف جوى مدفعى يستهدف دير البلح وخانيونس والمغازي وسط قطاع غزة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل