فى ذكرى ميلادها.. محطات فنية فى حياة "دلال عبدالعزيز"

احتفى برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي تعتبر واحدة من فنانات الزمن الجميل اللاتى سطرن تاريخًا كبيرا، ما زال مستمرًا حتى بعد رحيلهن.

دلال عبدالعزيز، من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية، تخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق، اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها بمسلسل "بنت الأيام" 1977، عملت بعدها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية "أهلًا يا دكتور" 1980.

"أهلًا يا دكتور" كانت بداية معرفتها بحبيب عمرها سمير غانم حتى تزوجا 1984، وأنجبت هي والنجم الكبير سمير غانم ابنتهما الكبرى "دنيا" 1 يناير 1985 و"إيمي" 31 مارس 1987.

من أبرز أفلامها: "حادي بادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، يا رب ولد".

وأصيبت بكورونا فى 2021 وفارقت عالمنا وهي لا تعلم بخبر وفاة زوجها سمير غانم يوم 20 مايو من نفس العام.