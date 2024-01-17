الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصدار أول مجلة عربية متخصصة بصيانة التراث.. رئيس دار الكتب يوضح

الدكتور أسامة طلعت
الدكتور أسامة طلعت

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، تفاصيل إصدار أول مجلة عربية متخصصة في الترميم وصيانة التراث.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، إن المجلة المتخصصة في مجال الترميم في الوطن العربي، ستصدر تحت عنوان "المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي"، ويضم فريق التحرير عددا من الخبراء والأكاديميين.

وأضاف رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن ميلاد مجلة علمية جديدة يعد حدثا محوريا يعرف قيمته الباحثون، موضحًا أن إصدار هذه المجلة هو إنجاز في صميم مهمة الدار في حفظ وصون وإتاحة التراث. 

وأكد أن التراث سلاسل متصلة وكان اتصالها منجزا للعلماء والمؤرخين الذين أتاحوا لنا تراث من سبقوهم، وحرصت على حصول المجلة على ترقيم دولي بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي.

إصدار أول مجلة عربية مجلة عربية الكتب

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