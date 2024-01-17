الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كبيرة منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تكشف لـ القاهرة الإخبارية كواليس زيارتها لمصر

زيارة سيجريد كاخ
زيارة سيجريد كاخ

أكدت سيجريد كاخ، كبيرة منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، إنها تفقدت المخازن التي تؤوي المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، فور وصولها إلى العريش.

وقالت المنسقة الأممية خلال لقاء مع القاهرة الإخبارية، أنها أجرت محادثات مهمة مع عدد من المسئولين المصريين ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر.

كشفت عن قيامها لاحقًا بزيارات عديدة طبقًا لقرار الأمم المتحدة بتسهيل ووصول المساعدات إلى الأبرياء في قطاع غزة.

وكان قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، إن زيارة سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ستتفقد فيها الأحوال في معبر رفح وآلية دخول المساعدات وتنتقل من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر نقاط التدقيق التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي وينسق لها وتشرف عليها الأمم المتحدة.

معبر العوجة

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أنه من المنتظر أن تتوجه بعد ذلك إلى معبر العوجة لمشاهدة بعض من الإجراءات التي تحدث عنها مسئولو الهلال الأحمر المصري وعن الإجراءات التعنتية التي مازال الجانب الإسرائيلي يفرضها على الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة.

وتابع أنه كما ستتابع الإجراءات بمعبر نتسانا الإسرائيلي للتعرف على الصورة من هناك، كما أن هناك اتصالات عديدة ستجريها المسئولة الأممية خلال الآونة القادمة لأنه في الأصل قرار تعيينها كان لإنشاء آلية جديدة من شأنها أن تفعل وتيرة دخول المساعدت إلى قطاع غزة.

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