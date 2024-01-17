الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الأردنى يُحمل إسرائيل كامل المسئولية حول سلامة مستشفى خان يونس

مستشفى خان يونس
مستشفى خان يونس

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوًا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية.

وبين المصدر أن فلسطينيا من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان، مشيرًا إلى أن المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، سيواصل القيام بتأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تحمل إسرائيل كامل المسئولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف أن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة جراء هذا العدوان، مشددا على ضرورة امتثال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الانساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كونها أماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.

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