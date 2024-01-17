وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجى فى المنطقة

أكد وزير خارجية اليونان، جورج جيرابتريتيس، أنه تحدث، اليوم، مع وزير الخارجية سامح شكري عن الأوضاع بالبحر الأحمر.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي المنعد مع نظيره سامح شكري، إن مصر لها دورًا كبيرًا في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.

وأضاف، أن هناك جهدا كبيرا لمنع التصعيد في البحر الأحمر، ولهذه المشكلة الحادة، مؤكدًا أنه في اتصال مستمر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لحل هذه المشكلة ومشكلات أخرى، منها ما يحدث في غزة.