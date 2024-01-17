الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجى فى المنطقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد وزير خارجية اليونان، جورج جيرابتريتيس، أنه تحدث، اليوم، مع وزير الخارجية سامح شكري عن الأوضاع بالبحر الأحمر.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي المنعد مع نظيره سامح شكري، إن مصر لها دورًا كبيرًا في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.

وأضاف، أن هناك جهدا كبيرا لمنع التصعيد في البحر الأحمر، ولهذه المشكلة الحادة، مؤكدًا أنه في اتصال مستمر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لحل هذه المشكلة ومشكلات أخرى، منها ما يحدث في غزة.

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

بعد طلاق ياسمين وأحمد العوضى.. توقعات خطيرة جديدة لـ"ليلى عبداللطيف"

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

رسميًا.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟