الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية اليونان: نعمل على عودة أهل غزة لأرضهم دون أى إرهاب

وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس،

أكد وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، أن هناك عملًا سريعًا للحفاظ على المنشآت بغزة، كما أن هناك عملًا على زيادة المساعدات، وهذه خطوة أولى، ونسعى لوقف النار في غزة.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره سامح شكري، نعمل على أن يعود أهل غزة لأرضهم دون أي إرهاب أو ترويع، وهناك عمل على حل الدولتين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

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