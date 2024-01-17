الأربعاء 17 يناير 2024
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القاهرة الإخبارية: "كاج" اطلعت على جهود الهلال الأحمر المصرى

سيجارد كاج
سيجارد كاج

قال حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، إن سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، اطلعت على كل ما يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري، وثمنت إلى أبعد مدى الدور المصري في تجهيز وإرسال كم السماعدات الكبير، وأنها على اطلاع بشكل كبير بأن الجانب المصري لم يدخر جهدًا منذ بدء الأزمة وحتى الآن في توفير هذه المساعدات وتجهيزها.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن دورها الأساسي ومهمتها الأساسية هي إيجاد حلول للمشكلات غير القابلة للحل، وأنها جاءت بمهمة كبيرة وهي إيجاد آلية للإسراع وإنفاذ ومراقبة والتحقيق في الشاحنات المقدمة للداخل الفلسطيني، الذي قارب على أكبر المجاعة من الممكن أن يشهدها العصر الحديث.

وأوضحت أنها ما جاءت إلى الشرق الأوسط إلا لحل هذه الإشكالية والمعضلة، وسوف تعمل بعد ذلك على إيجاد آلية لإيقاف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال هذا الكم من المساعدات لكامل سكان قطاع غزة.

سيجارد كاج الهلال الأحمر المصري العريش

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