الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية اليونان: متفائلون بمستقبل علاقتنا مع مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس، إن مصر واليونان وقبرص تحالف ثلاثي نعول عليه، مؤكدًا متفائلون بمستقبل علاقتنا مع مصر.

وأضاف مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر واليونان، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، تواجدي في مصر لبحث ملف السلام في الشرق الأوسط، وسنعمل على تدعيم علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.

وواصل، نشعر بالقلق من تصاعد التوتر في قطاع غزة والبحر الاحمر، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.
 

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟