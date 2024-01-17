وزير خارجية اليونان: متفائلون بمستقبل علاقتنا مع مصر

قال وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس، إن مصر واليونان وقبرص تحالف ثلاثي نعول عليه، مؤكدًا متفائلون بمستقبل علاقتنا مع مصر.

وأضاف مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر واليونان، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، تواجدي في مصر لبحث ملف السلام في الشرق الأوسط، وسنعمل على تدعيم علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.

وواصل، نشعر بالقلق من تصاعد التوتر في قطاع غزة والبحر الاحمر، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

