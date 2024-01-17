الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حمزة عبدي: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم ارض الصومال غير قانونية

حمزة عبدي
حمزة عبدي

شدد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهـورية الصومال، على أن اقليم أرض الصومال، الواقع شمال غرب البلاد، هو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستنكر رئيس وزراء الصومال، إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، ومطالبا وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفا واحدا  لمواجهة هذا المخطط الإثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها  الذي عقد عبر خاصية الفيديوكونفرانس اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري.

المطامع الاثيوبية العدوان المخطط الاثيوبي الصومال

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