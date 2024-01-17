شكرى يؤكد خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية دعم مصر الكامل للصومال

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية، دعم مصر الكامل للصومال، ودعا إلى احترام سيادته ووحدة أراضيه.

وحذر شكري من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، التي انعقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد فى بيانه عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية؛ حرصًا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.