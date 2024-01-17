الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى يؤكد خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية دعم مصر الكامل للصومال

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية، دعم مصر الكامل للصومال، ودعا إلى احترام سيادته ووحدة أراضيه.

وحذر شكري من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، التي انعقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد فى بيانه عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية؛ حرصًا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.

مواد متعلقة

كبيرة منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تكشف لـ القاهرة الإخبارية كواليس زيارتها لمصر

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستتفقد معبر العوجة

الجيش الأردنى يُحمل إسرائيل كامل المسئولية حول سلامة مستشفى خان يونس

كبيرة منسقى الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار

بث مباشر.. زيارة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى معبر رفح

أستاذ الهندسة الحيوية يشيد بما تشهده مصر من تطور كبير في كل المجالات

إصدار أول مجلة عربية متخصصة بصيانة التراث.. رئيس دار الكتب يوضح

فى ذكرى ميلادها.. محطات فنية فى حياة "دلال عبدالعزيز"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟