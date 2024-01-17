الأربعاء 17 يناير 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الاشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة إلى جانب منطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، أما في العاصمة الخرطوم فهناك هدوء حذر يسود قلب الخرطوم وجنوبها.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن بعض المناطق بالعاصمة كانت تشهد مواجهات عنيفة، لكن اليوم لا توجد أي مظاهر لاشتباكات، ولم تُسمع أصوات للاشتباكات أو الأسلحة الثقلية، مشيرًا إلى أن أغلب المواجهات كانت بمنطقة أم درمان القديمة.

وتابع أن شمال الخرطوم شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أما في منطقة ود مدني فلا تزال السيطرة لميليشيا الدعم السريع، حيث استباحت هذه المدينة بصورة كاملة.

الخرطوم الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع

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