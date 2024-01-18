الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اضطرابات جوية غدًا.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة طقس الغد والظواهر الجوية المتوقعة على أنحاء الجمهورية كافة.

وحذرت الهيئة من الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، إلى جانب شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ممّا يقلّ مستوى الرؤية الأفقية التي قد تصل فى القاهرة الكبرى إلى 2000 متر.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنَّه يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار الأجواء الباردة نسبيا على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس معتدل قبل "نوة الغطاس" بالإسكندرية (صور)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

اضطرابًا في الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشهد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وبحسب خرائط الأرصاد الجوية، فإنَّ اعتبارًا من الإثنين المقبل تشهد البلاد اضطرابًا في الأحوال الجوية وحالة الطقس.

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، 19 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي:

الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس طقس

مواد متعلقة

طقس معتدل قبل "نوة الغطاس" بالإسكندرية (صور)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس