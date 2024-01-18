اضطرابات جوية غدًا.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة طقس الغد والظواهر الجوية المتوقعة على أنحاء الجمهورية كافة.

وحذرت الهيئة من الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، إلى جانب شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ممّا يقلّ مستوى الرؤية الأفقية التي قد تصل فى القاهرة الكبرى إلى 2000 متر.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنَّه يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار الأجواء الباردة نسبيا على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

اضطرابًا في الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشهد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وبحسب خرائط الأرصاد الجوية، فإنَّ اعتبارًا من الإثنين المقبل تشهد البلاد اضطرابًا في الأحوال الجوية وحالة الطقس.

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، 19 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي: