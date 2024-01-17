الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.
 

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الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة الخميس والجمعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 18 10
6 أكتوبر 17 10
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 17 11
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 11
دمياط 18 11 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 11
العريش 19 8
رفح 18 8
رأس سدر 20 9
نخل 19 3
كاترين 12 2
الطور 20 12
طابا 18 11
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 9
سيوة 16 6
رأس غارب 21 14
الغردقة 23 15
سفاجا 20 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 25 20
حلايب 23 18
أبورماد 23 18 
رأس حدربة 22 19
الفيوم 18 8
بني سويف 19 8
المنيا 18 6
أسيوط 18 5
سوهاج 19 9
قنا 20 9 
الأقصر 21 9
أسوان 22 9
الوادى الجديد 21 6
أبوسمبل 22 10
 

 

الأرصاد طقس مائل للبروده هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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