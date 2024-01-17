الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة الخميس والجمعة

شبورة
شبورة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بشبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة يومي الخميس والجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا تقريبًا.
 

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وتحسن الطقس

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ارتفاع بنسبة 4:2 درجة مئوية.. ماذا قالت "الأرصاد" عن طقس الغد؟ (صور)


 

ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة 

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضًا متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (30% تقريبًا على فترات متقطعة، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (21.5 متر).

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة وتحسن الطقس

 

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أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

أمطار خفيفة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية شبورة مائية خريطة التنبؤات الجوية التنبؤات الجوية

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