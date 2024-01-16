الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف بالتفاصيل علي درجات الحرارة المتوقعة غدا بمصر والعالم العربي

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
وذكرت هيئة الأرصاد أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

غدًا.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

 

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أجواء شتوية.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 


العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 اكتوبر 20 10
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 19 11
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 19 12 
بورسعيد 20 10
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 11
العريش 20 08
رفح 19 07
رأس سدر 21 10
نخل 18 02
كاترين 14 01
الطور 21 11
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 18 04
رأس غارب 20 13
الغردقة 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17 
رأس حدربة 23 18
الفيوم 20 10
بني سويف 20 08
المنيا 20 05
أسيوط 20 07
سوهاج 21 07
قنا 22 08 
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 21 06
أبوسمبل 22 09


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى


مكة 29 17
المدينة 27 14 
الرياض 24 12
المنامة 22 18
أبوظبى 26 18
الدوحة 24 17
الكويت 22 10
دمشق 14 04
بيروت 19 14
عمان 14 06
القدس 15 05
غزة 19 11
بغداد 20 10
مسقط 27 20
صنعاء 25 09
الخرطوم 29 14
طرابلس 24 14
تونس 25 12
الجزائر 24 13
الرباط 23 12
نواكشوط 34 17


وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى


أنقرة 10 00
إسطنبول 13 08
إسلام آباد 19 06
نيودلهي 17 08 
جاكرتا 31 26
بكين 01 04-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 12 02 
أثينا 17 11
روما 16 13
باريس 05 00
مدريد 13 09
برلين 00 02-
لندن 04 03-
مونتريال 08- 13-
موسكو 07- 16-
نيويورك 02- 06-
واشنطن 01- 05-
أديس أبابا 25 11

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