الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد : شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع

شبورة مائية
شبورة مائية

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع الجاري، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا يومى ( الخميس والجمعة )، وناشدت السائقين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور.
 

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء علي السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وناشدت الأرصاد السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفةشفت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
 

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كما اشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب ما أعلنته من قبل هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنيين 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.

هيئة الأرصاد الجوية خريطة التنبؤات الجوية الأرصاد أمطار خفيفة الأرصاد الجوي

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