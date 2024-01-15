الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما متوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة

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درجات الحرارة المتوقعة

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة  المتوقعة اليوم الإثنين قالت هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.

ويشهد اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الاقمار الصناعية شديدة البرودة هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد أمطار خفيفة الأرصاد

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