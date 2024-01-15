الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى القاهرة 18

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: متوقع غدًا نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج (1.5 و2.25 متر)، والبحر الأحمر: خفيف معتدل، ارتفاع الموج (1): 1.75 متر).

الأرصاد : شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع

 

txt

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.

وكانت كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا يومى (الخميس والجمعة)، وناشدت السائقين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية شبورة

مواد متعلقة

الأرصاد : شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟