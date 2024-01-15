الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى القاهرة 18

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: متوقع غدًا نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج (1.5 و2.25 متر)، والبحر الأحمر: خفيف معتدل، ارتفاع الموج (1): 1.75 متر).

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.

وكانت كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا يومى (الخميس والجمعة)، وناشدت السائقين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة، واتباع تعليمات المرور.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.