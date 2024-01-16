غدًا.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه اعتبارًا من طقس الغد الأربعاء، ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين و4 درجات مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. أما عن فرص الأمطار، خلال حالة الطقس غدًا، والذي يتزامن معه سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يظل التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا مستمرًا، حيث يظل تأثيرها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا تقريبًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء كالتالي:

القاهرة الكبرة والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وكانت قد اعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومتوقع نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج (1.5 2.25 متر)، والبحر الأحمر: خفيف معتدل ارتفاع الموج (1: 1.75 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.