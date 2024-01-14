باسل السيسي: عمرة شهر رمضان تبدأ من 50 ألف جنيه

باسل السيسي، عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية، إن عمرة الأشهر الحرم تعتبر طبيعية إلى حد كبير، على الرغم من ارتفاع الأسعار وأزمة تغيير العملة.

وأضاف السيسي في تصريحات خاصة للدستور أن برامج عمرة رجب وشعبان ورمضان هذا العام ستتأثر بشكل مباشر بأسعار العملة وكذلك كافة الخدمات المقدمة للمعتمرين. وأشار إلى أنه من الصعب على الشركات تحقيق التوازن بين أسعار معتدلة وخدمات جيدة، وأنها لم تستطع تخفيض أو استمرار الأسعار المعلنة من قبل.

وأشار السيسي إلى أنه في حال استمرار الشركات الملتزمة في العمل خلال الأشهر الحرم في هذه الظروف الاقتصادية، ستواجه خسائرًا فادحة بسبب التغيرات الخاصة بسعر العملة وتأثيرها على أسعار ونوعية الخدمات المقدمة للمعتمرين.

عمرة شهر رمضان تبدأ بـ50 ألف جنيه

وأضاف باسل السيسي أن هناك شركات سياحية خرجت بالفعل من سباق تنظيم برامج العمرة خلال أشهر الحرم بسبب أزمة العملة وارتفاع سعر الخدمات المقدمة، وتوقع أن أسعار العمرة خلال شهر رمضان المبارك ستبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدنى.

وأشار إلى أن الإقبال طبيعي خاصة حيث أصبح هناك الكثير من المواطنين يسافرون دون الرجوع لشركات السياحة عن طريق تأشيرات الزيارة، حيث أصبحت متاحة لدى الجميع.

وكانت قد أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين الوزارة وغرفة الشركات كان له الأثر الكبير في نجاح نشاط السياحة الدينية وتنظيم سفر المعتمرين والحجاج. وأكدت استمرار نمو نشاط شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية خلال موسم العمرة الحالي، وبعده موسم الحج. وأشارت إلى أن هناك توجيهات بتسهيل إجراءات كافة الخدمات المقدمة لشركات السياحة ورقمنتها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي، توفيرًا للوقت والجهد. حيث تم الانتهاء من رقمنة أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لشركات السياحة.

ومن جانبه، عرض إيهاب المهدي، عضو لجنة تسيير الأعمال، فكرة مشروع للتحول الرقمي لشركات السياحة لتوفير تجربة سياحية فريدة ومستدامة في مصر. يهدف المشروع لتجميع الشركات المرخصة وعرض منتجاتها السياحية فيما بينهم (B2B)، أو مباشرة (B2C)، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى خدمات عالية الجودة وموثوقة مع إتاحة الفرصة للتبادل التجاري التكنولوجي بين الشركات وبعضها في عرض وبيع جميع المنتجات السياحية وتشجيع الشركات على التعاون فيما بينها لتبادل تقديم خدمة سياحية مميزة ودعم السياحة المستدامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.