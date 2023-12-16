الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على أسعار برامج العمرة في شهر رمضان للعام الجديد 2024

العمرة
العمرة

 أسعار برامج العمرة في شهر رمضان 2024/1445 .. من أكثر برامج العمرة التى يحرص عليها الكثير من المصريين ليكونوا متواجدين خلال الشهر الكريم بالأراضى المقدسة لأداء العمرة والتمتع بأجواء شهر رمضان فى الحرم المكى والمسجد النبوى لذلك تكون أسعار برامج عمرة رمضان هى الأعلى سعرا من بين برامج العمرة فى الشهور الأخرى وخاصة أن أصحاب الفنادق بالمملكة العربية السعودية ترفع أسعار الغرف الفندقية خلال شهر رمضان لمعرفتهم مدى الإقبال من المعتمرين خلال الشهر الكريم.

أسعار برامج العمرة في شهر رمضان 2024/1445

 

تختلف أسعار برامج العمرة في شهر رمضان 2024/1445 على حسب التوقيت التى يسافر بها المعتمر سواء يقوم بالحجز فى النصف الأول من الشهر الكريم أو النصف الثانى من الشهر وهناك برامج للعمرة لمدة 10 أيام وأخرى 15 يوما وهناك برامج عمرة لمدة شهر كامل.

وقد اتبعت شركات السياحة نظام التقسيط لدفع سعر برامج العمرة تيسيرا على المواطنين للحصول على رحلات العمرة ويتوقف سعر برنامج على حسب القرب والبعد من الاماكن المقدسة فكلما اقترب الفندق أو العمار السكنية من الحرم المكى أو النبوى ترتفع سعر البرنامج، وهناك شركات سياحية تقوم بتوفير اتوبيسات انقل عملائها من المعتمرين من مقر اقامتهم الى الحرم المكى او النبوى وذلك فى حالة وجود  مقر اقامتهم بعيدة عن الاماكن المقدسة.

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سعر عمرة رمضان 2024

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار عمرة شهر رمضان من 39 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى- فى غرف رباعية - أى أن هناك 4 أشخاص سيكونوا بالغرفة ومن الممكن أن يصل عدد الأشخاص بالغرفة إلى 5، فإنه يتم حاليا بيع رحلات العمرة مابين 26 إلى 28 ألف جنيه دون تقديم أى وجبات غذائية للمعتمرة وسيشمل البرنامج على الاقامة والطيران فقط.

ويتم تغيير أسعار تكلفة العمرة وفقا لتغيير أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال إضافة القيمة الإضافية على حساب المعتمر قبل بداية البرنامج الذي قام بالحجز به وفقا لأسعار الصرف الجديدة للعملة السعودية في البنوك.

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