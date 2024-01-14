"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد 14 يناير 2024 إلى السبت 20 يناير 2024، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا يومي "الخميس والجمعة".

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع اليوم الأحد 14 يناير سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما غدا الإثنين يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.



واعتبارًا من الأربعاء 17 يناير يكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية ليسود طقس شتوى مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.