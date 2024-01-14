الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد 14 يناير 2024 إلى السبت 20 يناير 2024، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا يومي "الخميس والجمعة".      

 تفاصيل 

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية

 

txt

أخبار حالة الطقس غدا وأكثر الأماكن برودة.. تفاصيل

 

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.


وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع اليوم الأحد 14 يناير سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما غدا الإثنين يشهد  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

واعتبارًا من الأربعاء 17 يناير يكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية ليسود طقس شتوى مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

الأرصاد ارتفاع طفيف بالحرارة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

مواد متعلقة

أمطار غزيرة وصقيع.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ماتت وهي صائمة.. أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

إعلام إسرائيلى: الوضع فى غزة سيئ وصبر الرئيس الأمريكى ينفد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة