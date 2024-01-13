السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار حالة الطقس غدا وأكثر الأماكن برودة.. تفاصيل

الأمطار
الأمطار

تشهد حالة الطقس غدا الأحد الموافق 14 يناير مائلًا للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يتوقع أن يكون دافئًا على جنوب البلاد، وخاصة في جنوب سيناء، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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حالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، قائلة إنه من المتوقع أن تشهد الحالة الجوية، طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.


أماكن هطول الأمطار غدا

وتتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كما يُتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد بشكل خفيف إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.


فمن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق محافظة مطروح، كما أنه من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار مساءً إلى مناطق الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد على فترات متقطعة.


وفيما يتعلق بحالة الملاحة، يُتوقع أن يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل الارتفاع، مع موج معتدل يصل إلى (1: 1.5 متر)، في حين يكون البحر المتوسط معتدل الموج مضطربًا ارتفاع الأمواج (1.5: 2.5 متر).

أكثر الأماكن برودة غدا الأحد

وتسجل سانت كاترين غدًا أدنى درجة حرارة في مصر، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 2 بينما تسجل درجة حرارة مركز نخل في محافظة شمال سيناء العظمى 17 والصغرى 4 وفي محافظة أسيوط، تكون درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 5، بينما تسجل محافظة الوادي الجديد درجة حرارة عظمى 21 وصغرى 5.

نصائح لقيادة المركبات في الشبورة 

يتعين على السائقين اتخاذ تدابير احترازية خلال ظروف الشبورة لتجنب المخاطر المحتملة، يُنصح بالمتابعة اليومية لتقارير الأرصاد الجوية للتحضير لظروف الطقس، يجب أيضًا استخدام الأضواء الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية وتجنب السرعات العالية، من الضروري القيادة بحذر والتباعد الجيد بين المركبات، يُشدد على استخدام إشارات الطوارئ لتنبيه الآخرين بوجود المركبة، في حالة الشبورة الكثيفة، يُفضل تجنب القيادة وتأجيل الرحلات غير الضرورية حتى تتحسن الظروف الجوية، من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن تقليل مخاطر الحوادث وتحسين سلامة الرحلات.

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