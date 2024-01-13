السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أمطار غزيرة وصقيع.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

أمطار
أمطار

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الخميس 18 يناير، على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار حالة عدم استقرار سريعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على مناطق مختلفة من الإسكندرية وشمال الدلتا ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

 

وقالت الهيئة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، إنَّ البلاد يسودها طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد البرودة على كاترين، مائل للبرودة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على باقي الأنحاء نهارًا.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى البرودة الشديدة ليلا على كافة الأنحاء، والتي تصل إلى حدّ الصقيع على الصحراء الغربية وسانت كاترين، إلى جانب نشاط نسبى للرياح على أغلب الانحاء.

 

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا، حيثُ تقلّ الرؤوية الأفقية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

 

حالة البحر 

- البحر المتوسط: مضطرب، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح  شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية.

 

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

 

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

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