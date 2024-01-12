عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وحذَّرت الهيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط – بورسعيد)، على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على برودة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة

وفيما يخص اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وسرعة الرياح، تكون (70:60 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر)، و(1: 1.75 متر).

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.