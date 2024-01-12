الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وحذَّرت الهيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط – بورسعيد)، على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على برودة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة 

وفيما يخص اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وسرعة الرياح، تكون (70:60 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر)، و(1: 1.75 متر).

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

طقس الطقس حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية امطار الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

فيروس JN.1.. أطعمة تعزز المناعة لمواجهة متحورات كورونا الجديدة

"أعظم نادي".. احتفاء واسع من مواقع التواصل بفيديو وسام أبو علي

بعد تحذير حماية المستهلك.. 10 نصائح لشراء آمن وتجنب الإعلانات المضلّلة

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر.. هل تنتهي قريبًا؟

موعد شهر رمضان 2024 وأدعيته من القرآن والسنة النبوية

أمطار وصقيع.. تحذير لسكان هذه المناطق من طقس الساعات المقبلة

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الأزهري وبداية اختبارات الفصل الأول

من الخميس إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف أماكن سقوط الأمطار في البلاد

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا