الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تحذير حماية المستهلك.. 10 نصائح لشراء آمن وتجنب الإعلانات المضلّلة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ناشد  حماية المستهلك المستهلكين من عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

في ضوء هذا؛ يستعرض "الدستور" نصائح للتعامل مع الإعلانات المُضلّلة والشراء عبر منصات إلكترونية، وذلك وفقًا للخبراء والمختصين، والذين أكدوا على عدةّ نقاط تأتي على النحو التالي:

1. قم دائمًا بتقديم الطلبات من خلال اتصال آمن 

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محميًا من البرامج الضارة المحتملة، فستكون معلوماتك المالية وكلمات المرور الخاصة بك معرضة لخطر السرقة (وكل شيء آخر تخزنه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تفعله عبر الإنترنت). 

وإذا كنت تتسوق عبر الإنترنت أثناء استخدام شبكة لاسلكية، فيجب تشفيرها حتى لا يتمكن أي شخص يتربص خارج المنزل من جمع معلوماتك، وتجنب إجراء أي معاملات مالية عند استخدام شبكة عامة، حيث قد لا تعرف ما إذا كانت معرضة للخطر أم لا.

حماية المستهلك يُحذر المواطنين من المسابقات والمنصات الوهمية

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2. تعرف على التاجر وسمعته

إذا كنت تعرف المتجر أو وسيلة البيع بالفعل، فإن التسوق من متجره عبر الإنترنت يعد آمنًا، أمَّا إذا كنت لا تعرف المتجر أو وسيلة البيع، فقد تحتاج فقط إلى اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية، فلابد أن تقوم بإجراء فحص الخلفية الخاص بك من خلال النظر في المواقع المخصصة لمراجعة المتاجر الإلكترونية، وإذا لم تتم مراجعة المتجر أو لم يكن لديه تقييمات إيجابية، فلا تطلب من موقعه على الويب.

3. تجنب العروض التي تبدو "رائعة لدرجة يصعب تصديقها" 

أي متجر إلكتروني يعد بالكثير وبسعر منخفض جدًا يعد أمرًا مريبًا، فإذا كان السعر منخفضًا للغاية، فكر فيما إذا كان التاجر قد حصل على العناصر بشكل قانوني، وإذا كنت ستتلقى العناصر التي دفعت ثمنها، وما إذا كانت العناصر هي بالفعل العلامة التجارية المعروضة أو بديل رخيص، وإذا كانت السلعة ستعمل، وإذا كنت ستفعل ذلك تكون قادرًا على إرجاع البضائع التالفة - أو إذا كان التاجر يكسب دخلًا إضافيًا عن طريق بيع معلوماتك المالية.

4. إذا كنت تشتري فاقرأ الشروط والأحكام

تأكد من أن المتجر أو وسيلة البيع شرعية، وأن هذا الشخص يستخدم المتجر، وأنه لا توجد أي عقبات سيتعين عليه المعاقبة فيما بعد.

5. لا تستخدم متجرًا إلكترونيًا يتطلب معلومات أكثر من اللازم لإجراء عملية البيع 

توقع تقديم بعض طرق الدفع وعنوان الشحن ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، ولكن إذا طلب التاجر معلومات أخرى، فابتعد لا ترغب أبدًا في منحهم معلومات حسابك المصرفي أو معلومات الضمان الاجتماعي أو حتى رقم رخصة القيادة. 

6. هل تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور للموقع؟

سيُطلب منك غالبًا إنشاء حساب بكلمة مرور عند إجراء عملية شراء عادةً، يمكنك اختيار عدم القيام بذلك، وما لم تكن ستستخدم المتجر الإلكتروني بشكل متكرر، فلا تقم بإنشاء حساب، أمَّا إذا كنت تريد حسابًا، فتأكد من استخدام كلمة مرور فريدة وقوية.

حماية المستهلك يُحذر المواطنين من المسابقات والمنصات الوهمية

7. تأكد من أنَّ الموقع آمن؟ 

قبل إدخال أي معلومات شخصية أو معلومات بطاقة ائتمان في موقع التسوق، انظر لمعرفة ما إذا كان عنوان الويب الموجود على الصفحة يبدأ بـ "https:"، وليس "http:". يخبرك هذا الجزء الصغير بأن موقع الويب آمن  ومشفر لحماية حسابك.

8. لا تستخدم بطاقة الخصم

لا تستخدم بطاقة الخصم أو تحقق من أنها لا تتمتع بنفس وسائل الحماية الأمنية المعمول بها في حالة ظهور مشكلة.

 9. تحقق دائمًا من شروط الشحن الخاصة بالشركة 

يتقاضى بعض التجار رسوم شحن باهظة يمكن أن تحول صفقة التسوق إلى خطأ باهظ الثمن. تأكد لمعرفة ما إذا كانوا يوفرون التتبع والتأمين، وكن حذرًا بشكل خاص إذا لم يتم شحن العنصر خلال 10 أيام.

10. استخدم برنامجًا موثوقًا لأمن الإنترنت

أفضل طريقة للبقاء آمنًا عبر الإنترنت هي استخدام منتج فعال لأمن الإنترنت.

طريقة الإبلاغ والشكوى

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329.

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