الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

حماية المستهلك يُحذر المواطنين من المسابقات والمنصات الوهمية

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين، عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم  التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرصه على تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وبالتزامن مع ما يتم رصده ومتابعته كافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرًا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصرية مؤخرًا.

قرار عاجل من حماية المستهلك.. تغير أرقامها وتؤكد رقم الخط الساخن

رسالة عاجلة لجموع المستهلكين 

ووجه الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهًا نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والإحتيال:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.

- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.

- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن ).

- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.

-الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

- تاريخ التسليم ومكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

- تسوق عبر موقع امن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

txt

حماية المستهلك يضرب بيد من حديد.. ضبط مصنع لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات

رسالة للتجار والموردين  

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهى: 
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها 
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة  (13) من هذا القانون.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خمة الواتس آب 01000000329.

جهاز حماية المستهلك عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المنصات التجارية الإلكترونية المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت السوق المصري وراء الإعلانات الوهمية

مواد متعلقة

إجراءات من التموين لمواجهة التضخم.. سلع استراتيجية وسيارات متنقلة وحملات رقابية مٌكثفة

سلامة الغذاء: 5640 رسالة غذائية مصدرة والبطاطا تتصدر قائمة الخضروات

الأيرلندى بول لينش الحائز على جائزة بوكر: السياسة تُغرق الأدب

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

حسنين.. العمر واحد.. والسر واحد.. عن أبناء الحرب والصبر.. وملاك الموهبة المطلقة

بدء اجتماع فريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا