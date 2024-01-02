الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حماية المستهلك يضرب بيد من حديد.. ضبط مصنع لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات

السجيني
السجيني

استمرارًا لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين، ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية- شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمدينة 6 أكتوبر) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنعا لإعادة تدوير زيوت مُحركات السيارات وإعادة تعبئتها في عبوات ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، والتي تؤثر على أمن وسلامة قائدي المركبات، والتحفظ على 13000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.

وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق عن وجود مصنع بنطاق مدينة 6 أكتوبر، يقع بنطاق محافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيوت محركات السيارات، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ووضع مُلصقات تحمل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، مما يُشكل تهديدا لسلامة قائدي السيارات مُستخدمي هذه الأنواع.

وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط، وأقر بملكيته المنشأة والمضبوطات، وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيوت محركات السيارات بعد إجراء عمليات تسخين وإضافة مواد كيميائية عليها لتنقيتها، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة  ووضع ملصقات تحمل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط قرابة 13000 لتر زيت مُعاد تدويره تمهيدًا لبيعه فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة:
(13000 لتر زيت  محرك سيارات).
 كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق، وهى:
(2 تانك حديد للخلط والتسخين سعة 12000 لتر - 1 خط تعبئة 20 لترا (3 حنفيات)- 1 ماكينة برشام للصق - 1 خزان بلاستيك- 3 خطوط تعبئة زيوت- 4 موازين إلكترونية ديجيتال- 1 كومبروسور هواء لضخ الزيت- 4000 جركن فارغ- 5000 ملصق "استيكر"- عدد 17 شيكارة مواد كيميائية لتنقية الزيت زنة الشيكارة 25 كجم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وذلك لمُخالفة (قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018) بتصنيع وتداول منتجات مجهولة المصدر ضارة بأمن وسلامة المواطنين. 

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المستهلكين، والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.

وأشار "السجيني" إلى ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين، مُشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطنين وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبطهم قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.

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إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ألزم قانون حماية المستهلك ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الإبلاغ لحماية المستهلك الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

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