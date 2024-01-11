الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار وصقيع.. تحذير لسكان هذه المناطق من طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

أوضحت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أجواء شتوية الآن على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق المُختلفة.

وأشارت آخر الصور المُلتقطة إلى استمرار تكاثر السُحب المُنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد  يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ محافظات (الإسكندرية- كفر الشيخ) تتأثر بالسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، والتي تعمل على زيادة فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة مناطق السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، حيثُ تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا وتمتد خفيفة متفرقة على جنوب وشرق الدلتا والإسماعيلية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال الساعات المُقبلة، مُحذرة من برودة الأجواء على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، تكون شديد البرودة على كاترين.

كما تميل الأجواء إلى البرودة الشديدة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على باقي الأنحاء نهاراً، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على الصحراء الغربية وسانت كاترين.

ونوّهت الهيئة على الشبورة المائية صباحًا، حيثُ تقل الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، والتي تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.

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