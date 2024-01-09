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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام الجديد

عيد الأضحى
عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث المسلمين في بقاع الأرض على عيد الأضحى الذي يُعد ثاني أكبر الأعياد الإسلامية والذي يعد احتفالًا سنوية ينتظره الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم، ويحصل فيه الموظفين والعاملين في القطاعات الهاصة والحكومية على إجازة رسمية مدفوعة الأجر والتي تمتدّ لثلاثة أيام تقريبًا بمناسبة عيد الأضخى المُبارك.

ما هو عيد الأضحى؟

وفقا للتقاليد، يقام عيد الأضحى تكريما لاستعداد إبراهيم للتضحية بابنه، بعد أن أمره الله بذلك، حيث أخبر النبي إبراهيم ابنه بالحلم، ثم أخبر الابن والده أن يتبع الأمر، ولكن الله تدخل ولطف بعبده ابراهيم وأمره أن يذبح ذبيحة محل ابنه.

عادة ما تتميز مناسبة عيد الأضحى ببضعة أيام عطلة لكل من القطاعين العام والخاص، ومع ذلك، كما هو الحال مع أي عطلة إسلامية، تعتمد القرارات على مراحل القمر، لذلك لن نعرف التواريخ الدقيقة حتى تم تحديد موقع القمر رسميًا.

موعد عيد الأضحى 2024

وفقًا للمتطلعات المبدئية فإنَّ موعد عيد الأضحى 2024 الذي يعد ثاني أعياد المسلمين هو الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، لمدة أربعة أيام، ويحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، وفقًا لقانون العمل المصري.

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الإجازات الرسمية في عام 2024

حيث تم الإعلان عن أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024، لكل العاملين في القطاع العام والخاص، والتي من المقرر أن تأتي على النحو التالي:

أولا: عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2024.

ثانيا: تكون إجازة ثورة 25 يناير 2024.

أما عن الإجازة التالية ستكون يوم عيد الشرطة 25 يناير 2024.

و إجازة عيد الفطر 10 أبريل 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم 6 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 17 يونيو 2024

إجازة ثورة 30 يونيو 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية 8 يوليو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 23 يوليو 2023.

إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446 16 سبتمبر 2024.

إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر  6 أكتوبر 2024.

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