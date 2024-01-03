الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024 وأبرز الأدعية المستحبة فيه للمسلمين

عيد الأضحى
عيد الأضحى

 موعد عيد الأضحى 2024 من الموضوعات التي تصدرت اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة، عبر منصات البحث المُختلفة.

عيد الأضحى هو ذكرى النبيين إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وتحديدًا طاعتهما لله، كجزء من تقليد إحياء ذكراهم، يقوم المسلمين في هذا الوقت بالتضحية بأنواع معينة من الماشية (عادةً خروف أو بقرة) وتوزيع ما تيسر من لحومهما على الفقراء بالقرب منهم وفي جميع أنحاء العالم.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد عيد الأضحى 2024 عبر مواقع البحث المُختلفة. يستعرض "الدستور" جميع التفاصيل في التقرير التالي:

موعد عيد الأضحى 2024

يقع الحج في شهر ذي الحجة في التقويم الإسلامي، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحج نفسه، ويتم تحديد عيد الأضحى عندما تعلن عنه المراكز الفلكية المُختلفة.

ويستخدم بعض العلماء طريقة حسابية لتحديد متى سيبدأ شهر ذي الحجة 2024 (أو أي شهر) - مقدمًا - بناءً على أنماط مدار القمر حول الأرض والمزيد.

ورغم وجود متغيرات تجعل تحديد الموعد المحدد صعبا، فمن المتوقع أن يصادف عيد الأضحى 2024 يوم 17 يونيو.

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أدعية مستحبة في عيد الأضحى

- "اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ".

- "اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ".

- "اللهمَّ أعد علينا هذا العيد باليُمن والبركة، اللهمَّ تقبّل صيامنا وقيامنا، وتقبّل من حُجّاج بيتك يا ربّ العالمين، اللهمَّ أعده على الأمّة الإسلامية بالسلام والراحة والأمان، اللهمَّ اجعله فرحًا لكلّ مهمومٍ، وفرجًا لكلّ مكروبٍ، ودواءً لكلّ عليلٍ، اللهمَّ قرِّب فيه الأرحام وارزقنا برّ والدينا وأولادنا يا أكرم الأكرمين".

- "اللهمَّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التَقوى والمغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدًا، ولمحمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- ذُخرًا وشرفًا ومزيدًا، أن تصلّي على محمدٍ وآل محمدٍ، وأن تُدخلني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمدًا وآل محمدٍ، وأن تُخرجني من كلّ سوءٍ أخرجت منه محمدًا وآل محمدٍ صلواتك عليه وعليهم، اللهمَّ إنّي أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك الصالحون".

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