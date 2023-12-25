عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويحيوا فيه ذكرى استجابة سيدنا ابراهيم عليه السلام لأمر ربه بذبح ابه إسماعيل، و الكبش الذي فداه الله به، لذا يهتم المسلمون بمعرفة موعد عيد الأضحى استعدادًا لتقديم الأضاحي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 وأجندة الاجازات الرسمية في العام المقبل.

متى موعد عيد الاضحى لسنة 2024؟

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2024 ويبدأ يوم 17 يونيو 2024، وينتهي يوم 20 يونيو، ويسبق العيد الكبير وقفة عرفات والتي توافق يوم 16 يونيو ويحصل فيها العاملون في الدولة على أجازة رسمية بالإضافة إلى أجازة عيد الأضحى والتي حددها القانون بأربعة أيام.

ويتزامن احتفال المسلمين بـ عيد الأضحى بمناسك الحج - وهي شعيرة سنوية يتجه فيها المسلمون إلى المدينة ومكة، كما يقدم المسلمون في العيد الكبير أضاحي وهي سنة مؤكدة ومستحبة في المذاهب الأربعة، وليست فرضًا. وتعتبر إحدى العبادات التي تقرب المسلمين إلى الله وتعبيرًا عن التضحية والشكر.

الاجازات الرسمية في 2024

يحصل العاملون في القطاع العام والخاص على عدد من الاجازات الرسمية خلال العام الجديد 2024:

7 يناير 2024 اجازة عيد الميلاد المجيد الموافق يوم الأحد

25 يناير 2024 إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الموافق يوم الخميس.

9 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك الموافق يوم الأربعاء.

25 أبريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء الموافق يوم الثلاثاء.

1 مايو 2024 اجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء.

6 مايو 2024 إجازة شم النسيم الموافق يوم الاثنين.

16 يونيو 2024 وقفة عرفات الموافق يوم الأحد.

17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى الموافق يوم الاثنين.

30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو الموافق يوم الأحد.

8 يوليو 2024 إجازة رأس السنة الموافق يوم الاثنين.

23 يوليو 2024 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء.

16 سبتمبر 2024 إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الموافق يوم الاثنين.

6 أكتوبر 2024 إجازة الاحتفال بأعياد النصر.