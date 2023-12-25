موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة للموظفين في الدولة

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2024 يوم 29 ذوي القعدة حيث يوافق عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعده بدقة مع استطلاع ميلاد شهر ذي الحجة، بينما تستطيع البحوث الفلكية تحديد موعد عيد الأضحى 2024 قبلها بعدة أشهر، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

العيد الكبير يوم كام 2024؟

يوافق العيد الكبير يوم 10 ذي الحجة ولكن يختلف موعده وفقًا للتقويم الميلادي، وووفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى 2024 سيصادف يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024.

ويتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة يوم 29 من شهر ذي الحجة حيث تستطلع دار الافتاء ميلاد هلال الشهر الجديد، وإذا ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة يكون اليوم التالي هو بداية الشهر ويكون موعد عيد الأضحى 2024 في اليوم العاشر منه، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم الثالث هو المتمم والاخير لشهر ذي القعدة.

وتلتزم جميع الدول الاسلامية برؤية هلال شهر ذي الحجة نظرًا لالتزامهم بالقيام بأركان الحج كاملة.

عدد ايام الاجازة للموظفين في الدولة في عيد الأضحى 2024

يعلن مجلس الوزراء كل عام عن عدد ايام الاجازة للموظفين في الدولة في عيد الأضحى 2024 وهي رسميًا وفق قانون العمل 5 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفات بالإضافة إلى 4 أيام أجازة العيد الكبير.

وبذلك، فإن إجازة عيد الأضحى 2024 ستكون لمدة 4 أيام، تبدأ يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2024.

وعادةً ما تقام صلاة عيد الأضحى في صباح يوم العيد، بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، في الساحات العامة والمساجد الكبرى، وعقب الصلاة، يتبادل المسلمون التهنئة بالعيد، ويذبحون الأضاحي، ويوزعونها على الفقراء والمساكين.