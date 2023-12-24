الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العيد فرحة.. موعد عيد الأضحى 2024 وأجندة الإجازات الرسمية للعام الجديد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

ارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات بحث جوجل مما ادى إلى تصدره مؤشرات البحث، وخلال السطور التالية يستعرض الدستور موعد عيد الأضحى 2024 للاستعداد للإحتفال بهذه المناسبة الدينية مع الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2024

يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا لحسابات الفلكية في المعهد القومي من خلال الصفحات الرسمية الخاصة.

من المقرر أن يكون عيد الأضحى المبارك 2024 يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، لمدة أربعة أيام، ويحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، وفقًا لقانون العمل المصري.

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل

الإجازات الرسمية في عام 2024

حيث تم الإعلان عن أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024، لكل العاملين في القطاع العام والخاص، والتي من المقرر أن تأتي علي النحو التالي

  • يوم الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد
  • يوم الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة
  • يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء
  • يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال
  • يوم الإثنين 6 مايو شم النسيم
  • يوم الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات
  • يوم الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو
  • يوم الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية
  • يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة
  • يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
  • يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024 ذكرى نصر أكتوبر
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موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل

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