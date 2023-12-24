العيد فرحة.. موعد عيد الأضحى 2024 وأجندة الإجازات الرسمية للعام الجديد

ارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات بحث جوجل مما ادى إلى تصدره مؤشرات البحث، وخلال السطور التالية يستعرض الدستور موعد عيد الأضحى 2024 للاستعداد للإحتفال بهذه المناسبة الدينية مع الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2024

يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا لحسابات الفلكية في المعهد القومي من خلال الصفحات الرسمية الخاصة.

من المقرر أن يكون عيد الأضحى المبارك 2024 يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، لمدة أربعة أيام، ويحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، وفقًا لقانون العمل المصري.

الإجازات الرسمية في عام 2024

حيث تم الإعلان عن أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024، لكل العاملين في القطاع العام والخاص، والتي من المقرر أن تأتي علي النحو التالي