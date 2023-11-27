موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

ويبحث الكثير من المواطنين عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل، إستعدادًا للإحتفال بهذه المناسبة الدينية مع الأهل والأقارب.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وفقًا لحسابات الفلكية في المعهد القومي من خلال الصفحات الرسمية الخاصة.

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل

موعد عيد الأضحى 2024 الذي يعد ثاني أعياد المسلمين هو الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، لمدة أربعة أيام، ويحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، وفقًا لقانون العمل المصري.

موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية في العام المقبل

الإجازات الرسمية في عام 2024

حيث تم الإعلان عن أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024، لكل العاملين في القطاع العام والخاص، والتي من المقرر أن تأتي علي النحو التالي:

أولا: عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2024.

ثانيا: تكون إجازة ثورة 25 يناير 2024.

أما عن الإجازة التالية ستكون يوم عيد الشرطة 25 يناير 2024.

و إجازة عيد الفطر 10 أبريل 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم 6 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 17 يونيو 2024

إجازة ثورة 30 يونيو 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية 8 يوليو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 23 يوليو 2023.

إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446 16 سبتمبر 2024.

إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر 6 أكتوبر 2024.

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