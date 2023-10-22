موعد عيد الفطر 2024 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل المواطنين وخصوصًا الموظفين والطلاب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد عيد الفطر 2024 إستعدادًا لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء والذهاب إلى المتنزهات والحدائق.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين العاملين والموظفين بمحافظات مصر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية بكثرة، وإليكم في السطور التالية موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد

موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد

تزداد عمليات البحث عن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 إستعدادًا له خصوصًا أن شهور قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2024، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445، 30 يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وكل هذا وفقًا الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد

وتبدأ أول أيام الإجازات الرسمية في عام 2024 في مصر بإجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وفي يوم الخميس 25 يناير 2024 يحل موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتأتي إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2023.

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وبعد أسبوع يحل موعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2023.

وفي الشهر ذاته، تحل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2023.

وفي يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 تحل إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446.