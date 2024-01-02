موعد عيد الأضحى 2024 والعطلات الرسمية فى العام الجديد

موعد عيد الأضحى 2024 من الموضوعات الهامة التي يتطلع إليها الكثير من المسلمين ويتسأل عنها بشكل مستمر عبر محركات البحث حيث يهتمون بالمناسبات الدينية الهامة كعيد الأضحى وشهر رمضان المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

ويكون عيد الأضحى المبارك بالتاريخ الهجري 10 ذو الحجة 1445 ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى 2024 بحسب ما تشير إلى الحسابات الفلكية للتاريخ الميلادي يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وثاني أيام العيد سيكون يوم الاثنين 11 ذو الحجة 1445 الموافق 17 يونيو 2024 وثالث أيام العيد يوم الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 الموافق 18 يونيو 2024.

وتشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة توافدًا هائلًا للحجاج من مختلف أنحاء العالم، حيث يقومون بأداء الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ويوم عرفة يكون ذروة الحج، حيث يجتمع الحجاج على صعيد عرفات للدعاء وتذليل الصعاب.

ثم يأتي يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يعتبر فرحة ومناسبة للتضحية بالأضاحي، حيث يُقدم الحجاج والمسلمون ذبائحهم تعبيرًا عن الطاعة والشكر لله يشمل هذا اليوم أيضًا تبادل التهاني والزيارات بين الأهل والأصدقاء، مع انتعاش للأسواق وتداول الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

وقفة عرفات

ويكون اليوم الذي يسبق عيد الأضحى السبت الموافق 15 يونيو 2024 وتمثل هذه الوقفة الجزء الأهم في أداء مناسك الحج.

العطلات الرسمية في عام 2024

عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين":

الأحد 25 جمادى الأخرة (7 يناير 2024)

ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة:

الخميس 13 رجب (25 يناير 2024)

عيد تحرير طابا:

الثلاثاء 9 رمضان (19 مارس 2024)

عيد الفطر المبارك:

الأربعاء غرة شوال (10 أبريل 2024)

عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال (25 أبريل 2024)

عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال (1 مايو 2024)

شم النسيم:

الإثنين 27 شوال (6 مايو 2024)

وقفة عيد الاضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة (15 يونيو 2024)

عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة (16 يونيو 2024)

عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة (18 يونيو 2024)

ثورة 30 يونيو 2013:

الأحد 24 ذو الحجة (30 يونيو 2024)

رأس السنة الهجرية:

الإثنين 8 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952:

الثلاثاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف:

الإثنين 16 سبتمبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973):

الأحد 6 أكتوبر