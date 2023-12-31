167 يوم متبقي على موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفة 1445

موعد عيد الأضحى وموعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من الشهور الدينية المميزة التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر منها من العام للعام وغيرها الكثير من الشهور الدينية المميزة لما لها من طقوس خاصة بها.

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 مع استعداد الحجاج المستقبليون في التقديم لموسم الحج الجديد 2024/1445، كذلك نرصد موعد شهر رمضان 2024 وعيد الفطر المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024

يكون موعد عيد الأضحى في الشهر الأخير من العام الهجري بحيث يكون اول ايام عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية الاحد 10 ذو الحجة 1445 وهو الموافق بالميلادي 16 يونيو 2024.

الاثنين 11 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 17 يونيو 2024

الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 18 يونيو 2024

الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 19 يونيو 2024

موعد وقفة عرفة 2024

ويكون موعد وقفة عرفة السبت 9 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 15 يونيو 2024 ويتقى على هذا الموعد 167 يوم.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد بداية شهر رمضان هو الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 71 يوم لحلول الشهر الكريم.

يكون موعد اذان الفجر في اول ايام شهر رمضان 4:43 اما موعد اذان المغرب يكون 6:01

موعد عيد الفطر 2024

بينت الحسابات الفلكية ان شهر رمضان هذا العام يتم 30 يوم وبذلك يكون أول أيام شهر شوال واول يوم لعيد الفطر هو الاربعاء 10 ابريل 2024 ويتبقى عليه 101 يوم.

وتستمر اجازة عيد الفطر المبارك حتى الجمعة 12 ابريل 2024.

موعد شهر رجب 2024

ايام قليلة ويبدأ شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرام حيث يكون موعده فلكيًا السبت 13 يناير 2024.

وورد في أهمية شهر رجب أن السلفُ كانوا يعتمرون في رجب، وفي الصحيح عن ابن عمر: أن النبي اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام.