الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

167 يوم متبقي على موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفة 1445

عيد الأضحى
عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى وموعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من الشهور الدينية المميزة التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر منها من العام للعام وغيرها الكثير من الشهور الدينية المميزة لما لها من طقوس خاصة بها. 

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 مع استعداد الحجاج المستقبليون في التقديم لموسم الحج الجديد 2024/1445، كذلك نرصد موعد شهر رمضان 2024 وعيد الفطر المبارك. 

موعد عيد الأضحى 2024

يكون موعد عيد الأضحى في الشهر الأخير من العام الهجري بحيث يكون اول ايام عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية الاحد 10 ذو الحجة 1445 وهو الموافق بالميلادي 16 يونيو 2024. 

الاثنين 11 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 17 يونيو 2024 

الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 18 يونيو 2024 

الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 19 يونيو 2024 

موعد وقفة عرفة 2024 

ويكون موعد وقفة عرفة السبت 9 ذو الحجة 1445 الموافق بالميلادي 15 يونيو 2024  ويتقى على هذا الموعد 167 يوم. 

موعد شهر رمضان 2024 

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد بداية شهر رمضان هو الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 71 يوم لحلول الشهر الكريم. 

يكون موعد اذان الفجر في اول ايام شهر رمضان   4:43 اما موعد اذان المغرب يكون 6:01

هل هلاله| موعد شهر رمضان 2024 وتاريخ إجازة عيد الفطر 1445 في مصر

موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا واستطلاع هلال شهر شوال 1445

موعد عيد الفطر 2024 

بينت الحسابات الفلكية ان شهر رمضان هذا العام يتم 30 يوم وبذلك يكون أول أيام شهر شوال واول يوم لعيد الفطر هو الاربعاء 10 ابريل 2024 ويتبقى عليه 101 يوم. 

وتستمر اجازة عيد الفطر المبارك حتى الجمعة 12 ابريل 2024. 

موعد شهر رجب 2024 

ايام قليلة ويبدأ شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرام حيث يكون موعده فلكيًا السبت 13 يناير 2024.

وورد في أهمية شهر رجب أن السلفُ كانوا يعتمرون في رجب، وفي الصحيح عن ابن عمر: أن النبي اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام.

اقرأ أيضاً

موعد عيد الأضحى 2024 وأجندة الاجازات الرسمية في العام المقبل

موعد عيد الأضحى 2024 موعد عيد الأضحى عيد الاضحى 2024 موعد وقفة عرفة 2024 موعد شهر رمضان 2024 موعد عيد الفطر 2024 موعد شهر رجب 2024

مواد متعلقة

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق يوسف سلامة جراء قصف الاحتلال

في ختام 2023.. رسائل تهنئة بالعام الجديد للعائلة 2024

القاهرة الإخبارية: 64 شهيدًا و186 مصابًا سقطوا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية فى قطاع غزة

الكاتب عبدالقادر شهيب: الإخوان شنوا حربا على الصحافة المصرية

حصاد 2023.. اللجان النوعية بمجلس النواب تعقد 2322 اجتماعًا فى 2860 ساعة عمل

8.8 مليار دولار من التمويلات الميسرة.. حصاد "التعاون الدولى" فى 2023

باستثمارات 5.7 مليار جنيه.. رحلة مصرية طموحة نحو الاستدامة في الكهرباء

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

إجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2023 وإجازات شهر يناير

متوفر.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب في غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعثر على أسلحة صينية فى غزة.. كيف وصلت لـ"حماس"؟