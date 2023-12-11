بالحسابات الفلكية موعد بداية شهر رجب 2024 وفضل الصيام فيه

شهر رجب من الأشهر الحرم الذي ورد في تفضيلها وفضلها ما جاء في القرآن الكريم ووضحته السنة النبوية جاء في قوله عز وجل "إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم".

ثم جاء في حجة خطبة الوداع ما روي عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال في خطبته: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ.

نوضح في التقرير التالي موعد بداية شهر رجب 2024 وخير الأعمال في هذا الشهر تطبيقًا للقرآن والسنة في تفضيل هذا الشهر.

موعد بداية شهر رجب 2024

وفق الحسابات الفلكية أول أيام شهر رجب يكون يوم السبت 13 يناير 2024، وسيكون عدد أيام الشهر 29 يومًا، بحيث ينتهي السبت الموافق 10 فبراير 2024.

فضل الصيام في شهر رجب

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه ورد عن جمهور الفقهاء استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والأدلة على ذلك ما رواه النسائي من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ.

وفي شرح هذا الحديث ما يوضح أن هذا إشعار أن شهر رجب مشابه برمضان وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان؛ لذلك كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.