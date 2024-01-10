لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

استقبلتها من دول العالم.. كيف عَبَرت مصر بالمساعدات الإغاثية للفلسطينيين؟

على مر السنين، لعبت مصر دورًا حاسمًا كوسيط في الصراعات المختلفة التي تشمل إسرائيل والفلسطينيين، وتهدف جهودها الدبلوماسية إلى تسهيل محادثات السلام والتوسط في وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

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https://www.dostor.org/4602839

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات غدًا الخميس بدءًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 5 فجرًا، وهى فترة عدم الصرف للمواطنين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603035

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "ميرسك" سُبل التعاون المشترك وتحديات الملاحة العالمية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بمسئولي مجموعة "ميرسك العالمية"، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602995

البيت الأبيض: قلقون من عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603050

البيت الأبيض يحذر الحوثيين من مواصلة هجماتهم على سفن البحر الأحمر

حذّر البيت الأبيض، الأربعاء، الحوثيين في اليمن من استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603047

غدًا.. استكمال محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بالإسكندرية

تواصل جنايات الإسكندرية الدائرة 22 (جنايات)، غدًا، محاكمة صيدلانية وعاملة لديها استكمال المرافعات بعد اتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602791

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يتعمد استهداف الشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم يتبع سياسة واضحة المعالم يتعمد من خلال تطبيقها استهداف المدنيين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضرب ويطارد جميع مقومات وجودهم وبقائهم الإنساني في أرض وطنهم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603049

21 وسيلة مختلفة.. تعرف على حاملي حقوق بث مباريات أمم إفريقيا على مستوى العالم

كشف الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق مع حاملي حقوق البث التليفزيوني من إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603029

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 2. 34% فى ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4602994